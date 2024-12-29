Питер Лавиолетт оценил восьмое поражение «Рейнджерс» в последних 10 матчах

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил восьмое поражение команды в последних 10 матчах. «Синерубашечники» проиграли «Тампа-Бэй» со счётом 2:6 и опустились на последнее место Столичного дивизиона НХЛ.

«Сейчас это просто расстраивает. Мы работаем в этом бизнесе для того, чтобы выигрывать матчи, но у нас это не получается прямо сейчас, поэтому трудно сидеть здесь и говорить вам хорошие вещи. Мы боремся за подбор шайбы на нашем пятачке, но она отскакивает в другую сторону. Ребята получают слишком много удалений. Мы должны предоставить себе наилучшую возможность добиться успеха, и отправка на скамейку штрафников — это не тот шанс, который нам нужен», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.