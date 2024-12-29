Питер Лавиолетт оценил восьмое поражение «Рейнджерс» в последних 10 матчах
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил восьмое поражение команды в последних 10 матчах. «Синерубашечники» проиграли «Тампа-Бэй» со счётом 2:6 и опустились на последнее место Столичного дивизиона НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp) 1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23 2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh) 3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35 4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh) 5:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 28:08 (pp) 5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh) 6:2 Пол – 54:12
«Сейчас это просто расстраивает. Мы работаем в этом бизнесе для того, чтобы выигрывать матчи, но у нас это не получается прямо сейчас, поэтому трудно сидеть здесь и говорить вам хорошие вещи. Мы боремся за подбор шайбы на нашем пятачке, но она отскакивает в другую сторону. Ребята получают слишком много удалений. Мы должны предоставить себе наилучшую возможность добиться успеха, и отправка на скамейку штрафников — это не тот шанс, который нам нужен», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
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