Селебрини догнал Мичкова в гонке бомбардиров среди новичков, сыграв на семь матчей меньше

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился заброшенной шайбой в матче с «Калгари» (1:3). Теперь на счету 18-летнего форварда 27 (12+15) очков в 27 матчах.

Первый номер драфта НХЛ — 2024 догнал российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в гонке бомбардиров среди новичков текущего сезона. Оба хоккеиста возглавляют список лучших бомбардиров среди новичков текущего сезона НХЛ.

Россиянин в своём первом сезоне в Национальной хоккейной лиге провёл 34 матча, в которых набрал 27 очков — забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач. 20-летний Мичков не смог набрать очков в семи матчах кряду и провёл рекордно низкое игровое время в девять минут и одну секунду в матче с «Анахаймом» (3:1).