Агент Овечкина оценил первый матч Александра после травмы

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, оценил первый матч россиянина после травмы. Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча с «Торонто» (5:2).

— Как оцените первый матч Александра после возвращения?

— Оценю, конечно, положительно! Главное, что команда выиграла, а Саша забил. Я думаю, он потихоньку будет набирать кондиции. Игровое время было не самое большое, но для первого матча оно оптимальное. Саша — уже опытный человек и знает, как готовить себя к разным ситуациям, в том числе и таким. Так что, я думаю, всё нормально, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.