Агент Овечкина оценил первый матч Александра после травмы
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, оценил первый матч россиянина после травмы. Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча с «Торонто» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14 1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46 1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54 2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10 2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53 2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp) 2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37
— Как оцените первый матч Александра после возвращения?
— Оценю, конечно, положительно! Главное, что команда выиграла, а Саша забил. Я думаю, он потихоньку будет набирать кондиции. Игровое время было не самое большое, но для первого матча оно оптимальное. Саша — уже опытный человек и знает, как готовить себя к разным ситуациям, в том числе и таким. Так что, я думаю, всё нормально, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
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