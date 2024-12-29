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Агент Овечкина объяснил, насколько Александру было важно забить в первой игре после травмы

Агент Овечкина объяснил, насколько Александру было важно забить в первой игре после травмы
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, объяснил, насколько нападающему было важно забить в первой игре после травмы. Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в матче с «Торонто» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

— Насколько важно для Александра было забить именно в первом матче после возвращения?
— Для Саши всегда важно забить, и он всегда на это нацелен. Я просто знаю, что Торонто — это город, где ему нравится играть. Это полностью хоккейная атмосфера, и он там хорошо играет и часто забивает, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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