Агент Овечкина объяснил, насколько Александру было важно забить в первой игре после травмы

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, объяснил, насколько нападающему было важно забить в первой игре после травмы. Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в матче с «Торонто» (5:2).

— Насколько важно для Александра было забить именно в первом матче после возвращения?

— Для Саши всегда важно забить, и он всегда на это нацелен. Я просто знаю, что Торонто — это город, где ему нравится играть. Это полностью хоккейная атмосфера, и он там хорошо играет и часто забивает, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.