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«Отдали без всякого сожаления». Гендиректор «Салавата» — об обмене Пустозёрова в «Ак Барс»

«Отдали без всякого сожаления». Гендиректор «Салавата» — об обмене Пустозёрова в «Ак Барс»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал решение уфимского клуба обменять нападающего Алексея Пустозёрова в «Ак Барс». Уфимцы получили за форварда денежную компенсацию.

– Разрешилась ситуация с Алексеем Пустозёровым. Почему именно «Ак Барс»?
– Это долгая история, мы не могли его долго держать. Много было предложений и вариантов, но что-то не получалось. Мы не хотели, чтобы наш парень уехал, например, куда-то в Белоруссию. Были переговоры с «Авангардом», но, видимо, где-то он там потерялся среди документов. За три часа до дедлайна позвонили из «Ак Барса». Отдали без всякого сожаления, дай Бог встретимся с ним на «Зелёном дерби», — цитирует Баширова пресс-служба клуба.

Пустозёров провёл в «Салавате Юлаеве» всю карьеру в КХЛ. За уфимский клуб форвард сыграл 146 матча и набрал 33 (21+12) очка.

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