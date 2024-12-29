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«Барыс» заключил новый контракт с капитаном команды Алиханом Асетовым

«Барыс» заключил новый контракт с капитаном команды Алиханом Асетовым
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«Барыс» заключил новый контракт с капитаном команды Алиханом Асетовым. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, соглашение с нападающим рассчитано до 31 мая 2028 года.

В текущем сезоне нападающий провёл 31 матч, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Всего в КХЛ 28-летний Асетов провёл 293 матча, в которых набрал 49 очков — забросил 20 шайб и отдал 29 результативных передач.

«Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 23 очка после 42 игр. В следующем матче клуб из столицы Казахстана встретится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе 30 декабря.

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