Фетисов рассказал, что поздравил Овечкина с возвращением и первым голом после травмы

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил первый матч капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы. Россиянин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке игры с «Торонто» (5:2).

— Как оцените возвращение Овечкина после травмы? Александр в первом же матче забил гол.

— Я его уже поздравил! — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, этот матч стал первым для 39-летнего россиянина после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.