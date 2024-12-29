Фетисов рассказал, что поздравил Овечкина с возвращением и первым голом после травмы
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил первый матч капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы. Россиянин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке игры с «Торонто» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14 1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46 1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54 2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10 2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53 2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp) 2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37
— Как оцените возвращение Овечкина после травмы? Александр в первом же матче забил гол.
— Я его уже поздравил! — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Напомним, этот матч стал первым для 39-летнего россиянина после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.
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