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Форвард «Спартака» со скамейки запасных набросился на игрока «Витязя», праздновавшего гол

Форвард «Спартака» со скамейки запасных набросился на игрока «Витязя», праздновавшего гол
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Спартаком». После первого периода счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
2-й период
2 : 2
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Мальцев) – 09:26 (5x5)     0:2 Локтионов (Ружичка, Чайковски) – 10:13 (5x4)     1:2 Воробьёв (Галузин, Головков) – 13:45 (5x5)     2:2 Бучельников (Рыков, Чехович) – 15:40 (5x4)    

В середине первого периода первый гол «Витязя» забил нападающий Иван Воробьёв. 22-летний форвард эмоционально отпраздновал гол и прокатился вдоль скамейки запасных «Спартака», активно жестикулируя. Внезапно форвард красно-белых Адам Ружичка схватил Воробьёва за рукав, после чего началась массовая потасовка. По итогам стычки по две штрафные минуты за грубость получили Ружичка и Михал Чайковски. «Витязь» отделался малым штрафом Игоря Головкова за грубость и получил большинство, которое реализовал и сравнял счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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