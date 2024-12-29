Форвард «Спартака» со скамейки запасных набросился на игрока «Витязя», праздновавшего гол

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Спартаком». После первого периода счёт 2:2.

В середине первого периода первый гол «Витязя» забил нападающий Иван Воробьёв. 22-летний форвард эмоционально отпраздновал гол и прокатился вдоль скамейки запасных «Спартака», активно жестикулируя. Внезапно форвард красно-белых Адам Ружичка схватил Воробьёва за рукав, после чего началась массовая потасовка. По итогам стычки по две штрафные минуты за грубость получили Ружичка и Михал Чайковски. «Витязь» отделался малым штрафом Игоря Головкова за грубость и получил большинство, которое реализовал и сравнял счёт в матче.

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