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НХЛ может наказать «Даллас Старз» за тренировку во время рождественского перерыва

НХЛ может наказать «Даллас Старз» за тренировку во время рождественского перерыва
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НХЛ начала расследование возможного нарушения «Даллас Старз» коллективного соглашения НХЛПА за проведение дополнительной тренировки во время праздничных каникул лиги, сообщает The Dallas Morning News.

Когда главного тренера «Старз» Питера Дебура спросили об адаптации молодых игроков к составу перед пятничной игрой с «Миннесотой», он сказал журналистам: «Вчера я был на катке. У нас была дополнительная тренировка, и, конечно, все молодые ребята приходят на дополнительные тренировки, как и положено». Тренер назвал фамилии игроков, присутствовавших на тренировке 26 декабря. Дебур пояснил, что это был «добровольный лёд», а не запланированная необязательная тренировка.

Однако статья 16.5 (b) коллективного соглашения НХЛПА гласит: «24 декабря, Рождество и 26 декабря являются выходными днями для всех целей, включая поездки, и ни один клуб не может запрашивать согласие игрока на тренировку в такие дни по любой причине».

Клуб проводит внутреннее расследование по данному вопросу и полностью сотрудничает с НХЛ.

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