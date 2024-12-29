Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, чего ожидает от Овечкина в 2025 году

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, чего ожидает от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в 2025 году.

— Чего ожидаете от Овечкина в новом, 2025 году?

— Хочу, чтобы он был здоров, получал удовольствие от игры и чтобы его команда продолжала сезон так же успешно, как и начала, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 очков — забросил 16 шайб и отдал 10 результативных передач. Россиянин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 25 шайб.