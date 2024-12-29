Рендулич: когда был в СКА, думал закончить с хоккеем, я был крайне депрессивен

Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич заявил, что был в депрессии из-за того, что не попадал в состав СКА в текущем сезоне. Форвард провёл лишь 11 матчей за петербургский клуб в нынешнем сезоне. 23 декабря хорватский нападающий был обменян в магнитогорский клуб.

— Как вы переживали ситуацию, когда практически не играли в СКА?

— Это было очень тяжело. Поначалу, когда я две-три недели не выходил на лёд, думал про себя: «Хорошо, нужно сосредоточиться на себе, чтобы стать лучше». А затем до меня дошло, что я в принципе не буду здесь играть. Ведь мне же никто не объяснял, почему я остаюсь в запасе. Очень тяжело — не выходить на лёд два с половиной месяца, ведь я приезжал в СКА для того, чтобы играть в хоккей. Я же знал, что я — хороший игрок и могу помочь команде. Ни о ком не говорил плохо, но… Знаете, последние три-четыре месяца, что я был в СКА, я думал о том, чтобы закончить с хоккеем.

Я был крайне депрессивен. Мне просто хотелось играть, но меня не включали в состав. В общем, мне пришлось пережить много дерьма в этом сезоне. Но сейчас это всё позади. Я в другой команде, и мне нужно двигаться вперёд, — цитирует Рендулича «РБ Спорт».

Всего в КХЛ Рендулич провёл 175 матчей, в которых набрал 90 очков — забросил 43 шайбы и отдал 47 результативных передач.