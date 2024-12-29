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Рендулич — о Романе Ротенберге: мне бы не хотелось оценивать его тренерские качества

Рендулич — о Романе Ротенберге: мне бы не хотелось оценивать его тренерские качества
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Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич не стал оценивать профессиональные качества главного тренера СКА Романа Ротенберга, под руководством которого хорватский форвард выступал в прошлом и начале текущего сезонов.

— Как бы вы описали Романа Ротенберга как тренера?
— Это замечательный человек, он во многом мне помог и был очень приветлив в общении со мной. Я очень много с ним разговаривал, но мне бы не хотелось оценивать его тренерские качества. Не хочу в это лезть. Меня это больше не заботит. Не хочу об этом говорить, — цитирует Рендулича «РБ Спорт».

Всего в КХЛ Рендулич провёл 175 матчей, в которых набрал 90 очков — забросил 43 шайбы и отдал 47 результативных передач.

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