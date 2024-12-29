Эрик Карлссон в гневе расколол свою клюшку и апеллировал к судье после гола «Айлендерс»

В Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:3.

После шестого гола «Айлендерс» в пустые ворота защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон расколол свою клюшку о перекладину и что-то выговорил судье матча. Шведский игрок обороны посчитал, что форвард «островитян» Андерс Ли нарушил правила на нём, отобрав шайбу за воротами и отправив её в сетку. Арбитры матча не усмотрели нарушения правил и засчитали гол. Карлссон не получил никакого штрафа за свою бурную реакцию.

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«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» там же идут на четвёртой строчке с 37 очками.