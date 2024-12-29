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Эрик Карлссон в гневе расколол свою клюшку и апеллировал к судье после гола «Айлендерс»

Эрик Карлссон в гневе расколол свою клюшку и апеллировал к судье после гола «Айлендерс»
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В Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пажо (Барзал) – 14:47     1:1 Бантинг (Ракелль) – 16:03 (pp)     2:1 Дюклер (Палмьери, Нельсон) – 25:39     3:1 Ли – 28:36     4:1 Сизикас (Романов, Хорват) – 29:39     4:2 Аччари (Ньето, Карлссон) – 33:49     4:3 Ракелль (Грызлик, Малкин) – 39:56     5:3 Сизикас (Хольмстрём) – 54:43     6:3 Ли – 59:36    

После шестого гола «Айлендерс» в пустые ворота защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон расколол свою клюшку о перекладину и что-то выговорил судье матча. Шведский игрок обороны посчитал, что форвард «островитян» Андерс Ли нарушил правила на нём, отобрав шайбу за воротами и отправив её в сетку. Арбитры матча не усмотрели нарушения правил и засчитали гол. Карлссон не получил никакого штрафа за свою бурную реакцию.

ВИДЕО

«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» там же идут на четвёртой строчке с 37 очками.

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