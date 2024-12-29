«Спартак» обыграл «Витязь» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Спартак» одержал победу со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Мальцев) – 09:26 (5x5) 0:2 Локтионов (Ружичка, Чайковски) – 10:13 (5x4) 1:2 Воробьёв (Галузин, Головков) – 13:45 (5x5) 2:2 Бучельников (Рыков, Чехович) – 15:40 (5x4) 2:3 Ружичка (Перлини) – 39:13 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин, Орлов) – 58:24 (5x5)
В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Даниил Орлов, Андрей Локтионов, Адам Ружичка, Герман Рубцов. За «Витязь» забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.
«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 39 матчей. «Спартак» располагается там же на второй строчке в турнирной таблице, заработав 55 очков после 39 игр.
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