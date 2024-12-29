«Спартак» обыграл «Витязь» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Спартак» одержал победу со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Даниил Орлов, Андрей Локтионов, Адам Ружичка, Герман Рубцов. За «Витязь» забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 39 матчей. «Спартак» располагается там же на второй строчке в турнирной таблице, заработав 55 очков после 39 игр.