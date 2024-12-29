«Я рад остаться в «Тракторе». Робинсон — о дедлайне переходов в КХЛ

Нападающий «Трактора» Бадди Робинсон высказался о новостях в день дедлайна переходов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

– Следили ли за новостями в день дедлайна?

– Да, трудно не видеть некоторые вещи. Я говорил с руководством и своим представителем: все честны и откровенны. Я знаю, что это бизнес. Я счастлив быть здесь. Я в «Тракторе» уже второй сезон – мне здесь нравится. Вы делаете все возможное, чтобы этого не случилось, но если произойдет, то произойдет. Я рад остаться в «Тракторе» до конца сезона, чтобы помочь команде стать лучше, — приводит слова Робинсона «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор» совершил обмен со СКА. В челябинскую команду перешёл Арсений Коромыслов и Василий Глотов. Состав СКА пополнил Илья Карпухин.