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«Следим, чтобы он сделал домашнее задание». Селебрини рассказал о жизни с семьёй Торнтона

«Следим, чтобы он сделал домашнее задание». Селебрини рассказал о жизни с семьёй Торнтона
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18-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини рассказал, каково ему жить в семье нападающего его команды Джо Торнтона. Он помогает его сыну Риверу Торнтону делать задания по математике.

— Мы следим за тем, чтобы Ривер сделал домашнее задание, прежде чем начнём играть.

— Вы помогаете ему с домашним заданием?
— Да, я помогаю ему с математикой, — сказал Селебрини в эфире Sportsnet.

Напомним, Селебрини — первый выбор драфта НХЛ в 2024 году. Он присоединился к «Сан-Хосе» в минувшем межсезонье и сейчас является самым главным соперником 20-летнего россиянина Матвея Мичкова в борьбе за Колдер Трофи.

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