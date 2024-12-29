Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв достиг отметки в 950 очков в КХЛ. В матче с «Локомотивом», который проходит в эти минуты в Минске, он успел отметиться результативной передачей. На момент написания новости «Динамо» ведёт со счётом 2:0.

Напомним, ранее в текущем сезоне Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в КХЛ. У экс-форварда «Металлурга» за всю карьеру в лиге было набрано 928 очков.

Шипачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также в КХЛ он выступал за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард выигрывал золото чемпионата мира — 2014 и Олимпийских игр — 2018, также он завоевал бронзу Олимпиады в 2022 году.