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Вадим Шипачёв достиг отметки в 950 очков в КХЛ

Вадим Шипачёв достиг отметки в 950 очков в КХЛ
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв достиг отметки в 950 очков в КХЛ. В матче с «Локомотивом», который проходит в эти минуты в Минске, он успел отметиться результативной передачей. На момент написания новости «Динамо» ведёт со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Пинчук (Гросс, Шипачёв) – 13:18 (5x4)     2:0 Гросс (Шипачёв) – 17:29 (5x4)     2:1 Каюмов (Шалунов) – 19:49 (5x4)     3:1 Гросс (Волков, Энас) – 30:02 (5x4)     4:1 Бориков (Липский, Гросс) – 34:50 (5x5)    

Напомним, ранее в текущем сезоне Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в КХЛ. У экс-форварда «Металлурга» за всю карьеру в лиге было набрано 928 очков.

Шипачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также в КХЛ он выступал за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард выигрывал золото чемпионата мира — 2014 и Олимпийских игр — 2018, также он завоевал бронзу Олимпиады в 2022 году.

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