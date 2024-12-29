Вадим Шипачёв стал рекордсменом по голевым передачам в истории отечественного хоккея

Российский хоккеист, форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал рекордсменом по голевым передачам в истории отечественного хоккея. В матче с «Локомотивом» он отметился двумя результативными пасами. Встреча проходит в Минске в эти минуты. На момент написания новости «Динамо» ведёт со счётом 2:1.

Вадим Шипачёв (658) побил рекорд Сергея Мозякина, у которого было 656 голевых пасов.

Шипачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также в КХЛ он выступал за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард выигрывал золото чемпионата мира — 2014 и Олимпийских игр — 2018, также он завоевал бронзу Олимпиады в 2022 году.