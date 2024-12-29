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Вадим Шипачёв стал рекордсменом по голевым передачам в истории отечественного хоккея

Вадим Шипачёв стал рекордсменом по голевым передачам в истории отечественного хоккея
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Российский хоккеист, форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал рекордсменом по голевым передачам в истории отечественного хоккея. В матче с «Локомотивом» он отметился двумя результативными пасами. Встреча проходит в Минске в эти минуты. На момент написания новости «Динамо» ведёт со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Пинчук (Гросс, Шипачёв) – 13:18 (5x4)     2:0 Гросс (Шипачёв) – 17:29 (5x4)     2:1 Каюмов (Шалунов) – 19:49 (5x4)     3:1 Гросс (Волков, Энас) – 30:02 (5x4)     4:1 Бориков (Липский, Гросс) – 34:50 (5x5)    

Вадим Шипачёв (658) побил рекорд Сергея Мозякина, у которого было 656 голевых пасов.

Шипачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также в КХЛ он выступал за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард выигрывал золото чемпионата мира — 2014 и Олимпийских игр — 2018, также он завоевал бронзу Олимпиады в 2022 году.

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