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Динамо Минск — Локомотив, результат матча 29 декабря 2024 года, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Локомотивом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Пинчук (Гросс, Шипачёв) – 13:18 (5x4)     2:0 Гросс (Шипачёв) – 17:29 (5x4)     2:1 Каюмов (Шалунов) – 19:49 (5x4)     3:1 Гросс (Волков, Энас) – 30:02 (5x4)     4:1 Бориков (Липский, Гросс) – 34:50 (5x5)    

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Виталий Пинчук, Джордан Гросс, оформивший дубль, и Егор Бориков. За «Локомотив» забил Артур Каюмов.

В этой встрече нападающий минской команды Вадим Шипачёв отметился двумя голевыми передачами и стал рекордсменом по ассистам в истории отечественного хоккея. Форвард также добрался до отметки в 950 очков в КХЛ.

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