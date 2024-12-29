Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Локомотивом»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Виталий Пинчук, Джордан Гросс, оформивший дубль, и Егор Бориков. За «Локомотив» забил Артур Каюмов.

В этой встрече нападающий минской команды Вадим Шипачёв отметился двумя голевыми передачами и стал рекордсменом по ассистам в истории отечественного хоккея. Форвард также добрался до отметки в 950 очков в КХЛ.