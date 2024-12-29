«Выступление на МЧМ — уже хороший показатель». Рыспаев — о молодёжной сборной Казахстана

Экс-хоккеист «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал выступление молодёжной сборной Казахстана на чемпионате мира. В матче 28 декабря команда проиграла чехам со счётом 2:14.
«Факт выступления нашей молодёжной сборной на чемпионате мира — это уже хороший показатель. Ребята до 20 лет, как и взрослая сборная, не самый лёгкий оппонент для любого соперника. Да, обе сборные то попадают в элитный дивизион, то вылетают из него, но при этом остаются среди лучших 10-12 команд мира.
Нынешнее участие в элитном дивизионе чемпионата мира — это заслуга предыдущего состава, который ранее сохранил прописку. В этом году состав сменился более чем на половину, и теперь ребятам предстоит большой экзамен. Чемпионат мира, можно сказать, один из главных тестов, который показывает уровень хоккея в Казахстане.
Что касается других команд, то соперники на таком турнире очень высокого класса. Есть хоккеисты из АХЛ и своих национальных чемпионатов, но будем надеяться, что наши ребята покажут хороший результативный хоккей, в который они умеют играть», — приводит слова Рыспаева Legalbet.
Сейчас национальная команда Казахстана занимает последнее место в турнирной таблице группы В.
- 29 декабря 2024
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