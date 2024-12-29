Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Выступление на МЧМ — уже хороший показатель». Рыспаев — о молодёжной сборной Казахстана

«Выступление на МЧМ — уже хороший показатель». Рыспаев — о молодёжной сборной Казахстана
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-хоккеист «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал выступление молодёжной сборной Казахстана на чемпионате мира. В матче 28 декабря команда проиграла чехам со счётом 2:14.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
2 : 14
Чехия U20
0:1 Машталиржски (Фибигр, Шале) – 05:45 (5x5)     0:2 Сикора (Штанцль) – 05:51 (5x5)     0:3 Дворжак (Шале, Фельцман) – 11:01 (5x5)     0:4 Градец (Порт, Фибигр) – 14:45 (5x5)     1:4 Ляпунов (Симонов, Бейсембаев) – 18:34 (5x4)     1:5 Ехо (Порт, Чихар) – 22:54 (5x5)     1:6 Машталиржски – 24:10 (5x5)     1:7 Штанцль (Сикора, Градец) – 25:09 (5x5)     1:8 Машталиржски (Петр, Фибигр) – 27:25 (5x5)     1:9 Штанцль (Градец) – 29:17 (5x5)     1:10 Новотны – 29:32 (5x5)     1:11 Градец (Сикора) – 31:35 (5x5)     1:12 Чихар (Порт, Фибигр) – 32:05 (5x5)     2:12 Ким (Русланулы, Оразов) – 41:29 (5x5)     2:13 Штанцль (Гусинецкий) – 58:18 (5x5)     2:14 Градец (Штанцль) – 58:49 (5x5)    

«Факт выступления нашей молодёжной сборной на чемпионате мира — это уже хороший показатель. Ребята до 20 лет, как и взрослая сборная, не самый лёгкий оппонент для любого соперника. Да, обе сборные то попадают в элитный дивизион, то вылетают из него, но при этом остаются среди лучших 10-12 команд мира.

Нынешнее участие в элитном дивизионе чемпионата мира — это заслуга предыдущего состава, который ранее сохранил прописку. В этом году состав сменился более чем на половину, и теперь ребятам предстоит большой экзамен. Чемпионат мира, можно сказать, один из главных тестов, который показывает уровень хоккея в Казахстане.

Что касается других команд, то соперники на таком турнире очень высокого класса. Есть хоккеисты из АХЛ и своих национальных чемпионатов, но будем надеяться, что наши ребята покажут хороший результативный хоккей, в который они умеют играть», — приводит слова Рыспаева Legalbet.

Сейчас национальная команда Казахстана занимает последнее место в турнирной таблице группы В.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android