«Выступление на МЧМ — уже хороший показатель». Рыспаев — о молодёжной сборной Казахстана

Экс-хоккеист «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал выступление молодёжной сборной Казахстана на чемпионате мира. В матче 28 декабря команда проиграла чехам со счётом 2:14.

«Факт выступления нашей молодёжной сборной на чемпионате мира — это уже хороший показатель. Ребята до 20 лет, как и взрослая сборная, не самый лёгкий оппонент для любого соперника. Да, обе сборные то попадают в элитный дивизион, то вылетают из него, но при этом остаются среди лучших 10-12 команд мира.

Нынешнее участие в элитном дивизионе чемпионата мира — это заслуга предыдущего состава, который ранее сохранил прописку. В этом году состав сменился более чем на половину, и теперь ребятам предстоит большой экзамен. Чемпионат мира, можно сказать, один из главных тестов, который показывает уровень хоккея в Казахстане.

Что касается других команд, то соперники на таком турнире очень высокого класса. Есть хоккеисты из АХЛ и своих национальных чемпионатов, но будем надеяться, что наши ребята покажут хороший результативный хоккей, в который они умеют играть», — приводит слова Рыспаева Legalbet.

Сейчас национальная команда Казахстана занимает последнее место в турнирной таблице группы В.