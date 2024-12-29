Тренер «Витязя» Десятков: «Спартак» играл по счёту, тяжело приходилось его взламывать

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал результат матча со «Спартаком». Подмосковные хоккеисты уступили соперникам со счётом 2:4.

«Скажем, если так прокомментировать течение матча, что, наверное, все и так видели, — допустили мы ошибку, взяв просмотр. Это наша вина. Но тем не менее потом ребята нашли в себе силы, счёт сравняли. И, наверное, второй период провели лучше. Где нужно было просто, наверное, забивать. Реализовывать свои моменты. В этом-то и заключается, наверное, мастерство команды, когда команда терпит много, потом в нужный момент забивает гол, и мы вот этот гол пропустили. И он стал ключевым, потому что в третьем периоде уже «Спартак» играл по счёту, много внимания уделяя обороне, и нам тяжело приходилось его взламывать», — приводит слова Десяткова официальный сайт «Витязя».