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Тренер «Витязя» Десятков: «Спартак» играл по счёту, тяжело приходилось его взламывать

Тренер «Витязя» Десятков: «Спартак» играл по счёту, тяжело приходилось его взламывать
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал результат матча со «Спартаком». Подмосковные хоккеисты уступили соперникам со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Мальцев) – 09:26 (5x5)     0:2 Локтионов (Ружичка, Чайковски) – 10:13 (5x4)     1:2 Воробьёв (Галузин, Головков) – 13:45 (5x5)     2:2 Бучельников (Рыков, Чехович) – 15:40 (5x4)     2:3 Ружичка (Перлини) – 39:13 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин, Орлов) – 58:24 (5x5)    

«Скажем, если так прокомментировать течение матча, что, наверное, все и так видели, — допустили мы ошибку, взяв просмотр. Это наша вина. Но тем не менее потом ребята нашли в себе силы, счёт сравняли. И, наверное, второй период провели лучше. Где нужно было просто, наверное, забивать. Реализовывать свои моменты. В этом-то и заключается, наверное, мастерство команды, когда команда терпит много, потом в нужный момент забивает гол, и мы вот этот гол пропустили. И он стал ключевым, потому что в третьем периоде уже «Спартак» играл по счёту, много внимания уделяя обороне, и нам тяжело приходилось его взламывать», — приводит слова Десяткова официальный сайт «Витязя».

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