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ЦСКА обыграл «Сочи» и продлил серию побед до 11 матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. ЦСКА одержал победу со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Уилл Биттен. За ЦСКА забили Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Станислав Галиев.

Для команды из Москвы это 11-я победа подряд. Ранее в текущем сезоне до такого количества победных матчей в серии доходил только лидер Запада — «Локомотив».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 39 матчей. «Сочи» располагается на 11-й строчке, заработав 27 очков после 39 игр.