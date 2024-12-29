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Сочи — ЦСКА, результат матча 29 декабря 2024 года, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

ЦСКА обыграл «Сочи» и продлил серию побед до 11 матчей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. ЦСКА одержал победу со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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29 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Мамин, Каменев) – 16:15 (5x5)     0:2 Гурьянов (Дроздов) – 18:29 (5x5)     0:3 Абрамов (Соркин, Ярош) – 25:15 (5x5)     1:3 Биттен (Тришин) – 30:04 (5x5)     1:4 Галиев (Уильямс, Каменев) – 54:32 (5x4)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Уилл Биттен. За ЦСКА забили Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Станислав Галиев.

Для команды из Москвы это 11-я победа подряд. Ранее в текущем сезоне до такого количества победных матчей в серии доходил только лидер Запада — «Локомотив».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 39 матчей. «Сочи» располагается на 11-й строчке, заработав 27 очков после 39 игр.

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