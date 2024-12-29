ЦСКА повторил лучший результат сезона КХЛ, одержав 11 побед подряд
Поделиться
Московский ЦСКА в матче с «Сочи» одержал 11-ю победу подряд и повторил лучший результат текущего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Мамин, Каменев) – 16:15 (5x5) 0:2 Гурьянов (Дроздов) – 18:29 (5x5) 0:3 Абрамов (Соркин, Ярош) – 25:15 (5x5) 1:3 Биттен (Тришин) – 30:04 (5x5) 1:4 Галиев (Уильямс, Каменев) – 54:32 (5x4)
Ранее подобного достижения в этом сезоне добился ярославский «Локомотив», который смог 11 раз подряд обыграть соперников. Серия длилась с 16 октября до 12 ноября.
Сейчас ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Локомотив» располагается на первой строчке.
Рекорд по количеству поражений подряд в текущем чемпионате принадлежит хабаровскому «Амуру». Команда проиграла 14 встреч кряду. Сейчас «Амур» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Востока.
Комментарии
- 29 декабря 2024
-
20:00
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
18:54
-
18:41
-
18:07
-
17:46
-
17:32
-
16:59
-
16:25
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00