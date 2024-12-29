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ЦСКА повторил лучший результат сезона КХЛ, одержав 11 побед подряд

ЦСКА повторил лучший результат сезона КХЛ, одержав 11 побед подряд
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Московский ЦСКА в матче с «Сочи» одержал 11-ю победу подряд и повторил лучший результат текущего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Мамин, Каменев) – 16:15 (5x5)     0:2 Гурьянов (Дроздов) – 18:29 (5x5)     0:3 Абрамов (Соркин, Ярош) – 25:15 (5x5)     1:3 Биттен (Тришин) – 30:04 (5x5)     1:4 Галиев (Уильямс, Каменев) – 54:32 (5x4)    

Ранее подобного достижения в этом сезоне добился ярославский «Локомотив», который смог 11 раз подряд обыграть соперников. Серия длилась с 16 октября до 12 ноября.

Сейчас ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Локомотив» располагается на первой строчке.

Рекорд по количеству поражений подряд в текущем чемпионате принадлежит хабаровскому «Амуру». Команда проиграла 14 встреч кряду. Сейчас «Амур» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Востока.

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