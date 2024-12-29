ЦСКА повторил лучший результат сезона КХЛ, одержав 11 побед подряд

Московский ЦСКА в матче с «Сочи» одержал 11-ю победу подряд и повторил лучший результат текущего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее подобного достижения в этом сезоне добился ярославский «Локомотив», который смог 11 раз подряд обыграть соперников. Серия длилась с 16 октября до 12 ноября.

Сейчас ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Локомотив» располагается на первой строчке.

Рекорд по количеству поражений подряд в текущем чемпионате принадлежит хабаровскому «Амуру». Команда проиграла 14 встреч кряду. Сейчас «Амур» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Востока.