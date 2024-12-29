Станислав Галиев забросил первую шайбу за ЦСКА в КХЛ
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Нападающий ЦСКА Станислав Галиев забил первый гол в составе московской команды в матче с «Сочи» (4:1). 24 декабря форвард перешёл из омского «Авангарда».
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Мамин, Каменев) – 16:15 (5x5) 0:2 Гурьянов (Дроздов) – 18:29 (5x5) 0:3 Абрамов (Соркин, Ярош) – 25:15 (5x5) 1:3 Биттен (Тришин) – 30:04 (5x5) 1:4 Галиев (Уильямс, Каменев) – 54:32 (5x4)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Он стал автором четвёртого гола в ворота «Сочи», ему ассистировали Колби Уильямс и Владислав Каменев.
Галиев во встрече со СКА (6:5) 25 декабря провёл свой дебютный матч в составе ЦСКА после обмена из «Авангарда». Форвард провёл на площадке 16 смен и 11 минут 45 секунд и отметился одним силовым приёмом и одним заблокированным броском. Очков нападающий тогда не набрал.
За «Авангард» форвард заработал семь очков после 33 матчей. В омской команде он не провёл ни одного полного сезона.
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