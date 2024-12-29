Станислав Галиев забросил первую шайбу за ЦСКА в КХЛ

Нападающий ЦСКА Станислав Галиев забил первый гол в составе московской команды в матче с «Сочи» (4:1). 24 декабря форвард перешёл из омского «Авангарда».

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Он стал автором четвёртого гола в ворота «Сочи», ему ассистировали Колби Уильямс и Владислав Каменев.

Галиев во встрече со СКА (6:5) 25 декабря провёл свой дебютный матч в составе ЦСКА после обмена из «Авангарда». Форвард провёл на площадке 16 смен и 11 минут 45 секунд и отметился одним силовым приёмом и одним заблокированным броском. Очков нападающий тогда не набрал.

За «Авангард» форвард заработал семь очков после 33 матчей. В омской команде он не провёл ни одного полного сезона.