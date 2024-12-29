«Тяжёлая игра». Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил победный матч с «Витязем»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:2).

«Тяжёлая игра. В принципе, чуть, можно так сказать, сломали ритм игры наши удаления. А так — в целом, молодцы. Особенно в третий период сыграли правильно по заданию, как просили. А так — всех с наступающим Новым годом», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Витязя».

Напомним, «Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 39 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, заработав 55 очков после 39 игр.