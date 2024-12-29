«Тяжёлая игра». Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил победный матч с «Витязем»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:2).
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29 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Мамин, Каменев) – 16:15 (5x5) 0:2 Гурьянов (Дроздов) – 18:29 (5x5) 0:3 Абрамов (Соркин, Ярош) – 25:15 (5x5) 1:3 Биттен (Тришин) – 30:04 (5x5) 1:4 Галиев (Уильямс, Каменев) – 54:32 (5x4)
«Тяжёлая игра. В принципе, чуть, можно так сказать, сломали ритм игры наши удаления. А так — в целом, молодцы. Особенно в третий период сыграли правильно по заданию, как просили. А так — всех с наступающим Новым годом», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Витязя».
Напомним, «Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 39 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, заработав 55 очков после 39 игр.
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