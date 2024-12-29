«Добротная игра с нашей стороны». Главный тренер ЦСКА Воробьёв — о победе над «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил 11-ю подряд победу, в этот раз команда обыграла «Сочи» со счётом 4:1.

«В целом, добротная игра с нашей стороны. Несколько контратак во втором периоде мы пропустили, неправильно сыграли. А так хорошо уходим со старого года. Всех с наступающими праздниками, главное — здоровья. После Нового года у нас очень серьёзный выезд с хорошими командами, будем стараться продолжать победную серию», — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

Московская команда вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

ЦСКА повторил лучший результат текущего сезона в Континентальной хоккейной лиге (11 побед подряд), ранее этого добился только «Локомотив».