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«Добротная игра с нашей стороны». Главный тренер ЦСКА Воробьёв — о победе над «Сочи»

«Добротная игра с нашей стороны». Главный тренер ЦСКА Воробьёв — о победе над «Сочи»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил 11-ю подряд победу, в этот раз команда обыграла «Сочи» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Мамин, Каменев) – 16:15 (5x5)     0:2 Гурьянов (Дроздов) – 18:29 (5x5)     0:3 Абрамов (Соркин, Ярош) – 25:15 (5x5)     1:3 Биттен (Тришин) – 30:04 (5x5)     1:4 Галиев (Уильямс, Каменев) – 54:32 (5x4)    

«В целом, добротная игра с нашей стороны. Несколько контратак во втором периоде мы пропустили, неправильно сыграли. А так хорошо уходим со старого года. Всех с наступающими праздниками, главное — здоровья. После Нового года у нас очень серьёзный выезд с хорошими командами, будем стараться продолжать победную серию», — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

Московская команда вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

ЦСКА повторил лучший результат текущего сезона в Континентальной хоккейной лиге (11 побед подряд), ранее этого добился только «Локомотив».

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