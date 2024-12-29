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Журналистка The Hockey News: нам так повезло родиться в это время и наблюдать за Овечкиным

Журналистка The Hockey News: нам так повезло родиться в это время и наблюдать за Овечкиным
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Североамериканская журналистка The Hockey News Сэмми Сиблер поделилась мнением о возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

«Нам так повезло родиться в это время и наблюдать за Александром Овечкиным. Он вернулся в мачте с «Торонто». Пусть «погоня» возобновится…» — написала Сиблер на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Александр на протяжении 40 дней восстанавливался после перелома малоберцовой кости и в первом мачте «Вашингтона» смог забросить шайбу. До достижения рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось 25 голов.

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