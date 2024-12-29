Журналистка The Hockey News: нам так повезло родиться в это время и наблюдать за Овечкиным

Североамериканская журналистка The Hockey News Сэмми Сиблер поделилась мнением о возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

«Нам так повезло родиться в это время и наблюдать за Александром Овечкиным. Он вернулся в мачте с «Торонто». Пусть «погоня» возобновится…» — написала Сиблер на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Александр на протяжении 40 дней восстанавливался после перелома малоберцовой кости и в первом мачте «Вашингтона» смог забросить шайбу. До достижения рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось 25 голов.