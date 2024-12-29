«Слава богу забил, такой груз с плеч». Галиев — о первом голе за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Станислав Галиев рассказал о своих ощущениях после матча с «Сочи» (4:1).

— Поздравляю с первой шайбой за ЦСКА. Для нападающего важно как можно быстрее отличиться за новую команду?

— Конечно. Давно не получалось забить. Тем более, всё для этого было. Даже в последней игре были две штанги, моменты были. Слава Богу, что сегодня забил, такой груз с плеч. Может, смешно будет сказано, но закрыл 2024 год, невезучий для меня.

— В большинстве ты ожидал, что обратно шайба к тебе пойдёт? Наигранная комбинация или ты ориентировался в моменте?

— По позиции сыграли. Я видел на тренировках, что Колби так не глядя отдает, и остался там. Колби здорово отдал, а мне оставалось подстроиться под шайбу.

—Показалось, что уверенно выиграли на классе. Так ли это?

— «Сочи» — быстрая команда, заточенная на атаку. Там играют мастеровитые молодые ребята. Нам надо было сыграть правильно, меньше пропустить контратак. Где-то получалось, где-то нет. Вратарь нас подтащил, здорово выстояли, в меньшинстве тоже. В конце забросили и успокоили игру. Важная победа в конце года. Завершили его на победной ноте и ушли на Новый год с хорошим настроением, — приводит слова Галиева официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Галиев пополнил состав ЦСКА, перейдя из «Авангарда» 24 декабря. В омской команде за 33 матча он набрал семь очков.