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«Слава богу забил, такой груз с плеч». Галиев — о первом голе за ЦСКА

«Слава богу забил, такой груз с плеч». Галиев — о первом голе за ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Станислав Галиев рассказал о своих ощущениях после матча с «Сочи» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Мамин, Каменев) – 16:15 (5x5)     0:2 Гурьянов (Дроздов) – 18:29 (5x5)     0:3 Абрамов (Соркин, Ярош) – 25:15 (5x5)     1:3 Биттен (Тришин) – 30:04 (5x5)     1:4 Галиев (Уильямс, Каменев) – 54:32 (5x4)    

— Поздравляю с первой шайбой за ЦСКА. Для нападающего важно как можно быстрее отличиться за новую команду?
— Конечно. Давно не получалось забить. Тем более, всё для этого было. Даже в последней игре были две штанги, моменты были. Слава Богу, что сегодня забил, такой груз с плеч. Может, смешно будет сказано, но закрыл 2024 год, невезучий для меня.

— В большинстве ты ожидал, что обратно шайба к тебе пойдёт? Наигранная комбинация или ты ориентировался в моменте?
— По позиции сыграли. Я видел на тренировках, что Колби так не глядя отдает, и остался там. Колби здорово отдал, а мне оставалось подстроиться под шайбу.

—Показалось, что уверенно выиграли на классе. Так ли это?
— «Сочи» — быстрая команда, заточенная на атаку. Там играют мастеровитые молодые ребята. Нам надо было сыграть правильно, меньше пропустить контратак. Где-то получалось, где-то нет. Вратарь нас подтащил, здорово выстояли, в меньшинстве тоже. В конце забросили и успокоили игру. Важная победа в конце года. Завершили его на победной ноте и ушли на Новый год с хорошим настроением, — приводит слова Галиева официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Галиев пополнил состав ЦСКА, перейдя из «Авангарда» 24 декабря. В омской команде за 33 матча он набрал семь очков.

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