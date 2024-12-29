Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о победе над «Локомотивом»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча с «Локомотивом», где минчане обыграли ярославских хоккеистов (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Пинчук (Гросс, Шипачёв) – 13:18 (5x4) 2:0 Гросс (Шипачёв) – 17:29 (5x4) 2:1 Каюмов (Шалунов) – 19:49 (5x4) 3:1 Гросс (Волков, Энас) – 30:02 (5x4) 4:1 Бориков (Липский, Гросс) – 34:50 (5x5)
«Три гола в большинстве. Всегда легче, когда работает большинство. Особенно в матчах с большими командами. Это всегда здорово. В первом периоде не было энергии. Но повели в счете — два гола в большинстве. Таких вещей хочется, потому что не всегда будешь хорошо двигаться и играть. Это и сыграло всю роль», — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».
«Динамо» сейчас находится на пятом месте Запада, у команды 49 очков после 40 матчей.
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