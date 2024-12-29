Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о победе над «Локомотивом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча с «Локомотивом», где минчане обыграли ярославских хоккеистов (4:1).

«Три гола в большинстве. Всегда легче, когда работает большинство. Особенно в матчах с большими командами. Это всегда здорово. В первом периоде не было энергии. Но повели в счете — два гола в большинстве. Таких вещей хочется, потому что не всегда будешь хорошо двигаться и играть. Это и сыграло всю роль», — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».

«Динамо» сейчас находится на пятом месте Запада, у команды 49 очков после 40 матчей.