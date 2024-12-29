«Соперник заслужил успех». Никитин высказался о поражении «Локо» от минского «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:4).
«Минск – с победой. Я думаю, соперник заслужил успех. К сожалению, мы не выложились по полной, поэтому закономерное поражение. Четыре поражения от «Динамо»? Если такая статистика есть, значит «Динамо» действительно неудобный соперник для нас.
Меньшинство? Когда ты играешь не в полную силу, то «5 на 5» ты можешь держаться в игре, а когда ты играешь не в полную вчетвером, то шансов намного меньше. Всё закономерно.
Сказался ли выезд? У нас не принято в команде говорить, какая по счёту выездная игра. Команде, которую мы хотим сделать, без разницы, какая игра по счёту. Выкладывайся на полную. Замена вратаря? Два гола в свои ворота забили защитники. Было бы неправильно поменять вратаря в таком случае», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
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