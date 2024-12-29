Швеция обыграла Швейцарию в результативном матче МЧМ-2025 с 12 голами
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Завершился матч в рамках группового этапа Молодёжного чемпионата мира — 2025 по хоккею. В нём встретились сборные Швеции и Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 7:5 (3:1, 3:0, 1:4) победу одержала сборная Швеции.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
5 : 7
Швеция U20
0:1 Вилландер (Сандин-Пелликка, Унгер Cёрум) – 06:52 (5x4) 1:1 Грубер (Антенен, Бюнцли) – 12:18 (5x5) 1:2 Форсфьелль (Хедквист, Гранберг) – 13:15 (5x5) 1:3 Стенберг (Линдштейн, Нильссон) – 18:52 (5x4) 1:4 Гранберг (Хедквист, Форсфьелль) – 24:52 (5x5) 1:5 Вилландер (Унгер Cёрум, Эдстрём) – 28:52 (5x4) 1:6 Эклунд (Сандин-Пелликка, Вилландер) – 39:48 (5x5) 2:6 Грубер (Муггли, Дорте) – 44:21 (5x4) 2:7 Сандин-Пелликка (Эклунд, Унгер Cёрум) – 49:44 (5x4) 3:7 Брайяр (Грубер, Граф) – 51:17 (5x4) 4:7 Кадерли (Муггли, Грубер) – 54:16 (5x4) 5:7 Брайяр (Кадерли) – 59:47 (5x4)
В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Кимо Грубер и Лео Брайяр, оформившие дубли, Андро Кадерли. За Швецию забили Аксель Сандин-Пелликка, Виктор Эклунд, Том Вилландер, сделавший дубль, Давид Гранберг, Отто Стенберг, Зеб Форсфьелль.
Швеция занимает первое место в своей группе, Швейцария на предпоследнем четвёртом месте. Сборная Казахстана не попадает в раунд плей-офф.
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