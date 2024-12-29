Швеция обыграла Швейцарию в результативном матче МЧМ-2025 с 12 голами

Завершился матч в рамках группового этапа Молодёжного чемпионата мира — 2025 по хоккею. В нём встретились сборные Швеции и Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 7:5 (3:1, 3:0, 1:4) победу одержала сборная Швеции.

В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Кимо Грубер и Лео Брайяр, оформившие дубли, Андро Кадерли. За Швецию забили Аксель Сандин-Пелликка, Виктор Эклунд, Том Вилландер, сделавший дубль, Давид Гранберг, Отто Стенберг, Зеб Форсфьелль.

Швеция занимает первое место в своей группе, Швейцария на предпоследнем четвёртом месте. Сборная Казахстана не попадает в раунд плей-офф.