Овечкин сравнялся с легендой НХЛ по голам в первых 30 гостевых матчах с «Торонто»
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Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся Хоуи Моренцом по количеству голов, забитых в первых 30 гостевых матчах в карьере с «Торонто Мэйпл Лифс». Овечкин, забив в матче 29 декабря с «Торонто» (5:2), достиг отметки в 25 голов. Столько же было и у звезды НХЛ Хоуи Моренца.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14 1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46 1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54 2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10 2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53 2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp) 2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37
Лидером по этому показателю является канадец Сай Деннени — 33 гола, на втором месте Уэйн Гретцки — 30 заброшенных шайб.
Напомним, Овечкин отметился голом в матче с «Торонто», выйдя на лёд впервые после перелома малоберцовой кости. Его восстановление заняло 40 дней. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Александру осталось забросить 25 шайб.
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