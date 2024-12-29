Овечкин сравнялся с легендой НХЛ по голам в первых 30 гостевых матчах с «Торонто»

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся Хоуи Моренцом по количеству голов, забитых в первых 30 гостевых матчах в карьере с «Торонто Мэйпл Лифс». Овечкин, забив в матче 29 декабря с «Торонто» (5:2), достиг отметки в 25 голов. Столько же было и у звезды НХЛ Хоуи Моренца.

Лидером по этому показателю является канадец Сай Деннени — 33 гола, на втором месте Уэйн Гретцки — 30 заброшенных шайб.

Напомним, Овечкин отметился голом в матче с «Торонто», выйдя на лёд впервые после перелома малоберцовой кости. Его восстановление заняло 40 дней. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Александру осталось забросить 25 шайб.