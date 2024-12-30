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Овечкин — в двух голах от повторения клубного рекорда «Вашингтона» 15-летней давности

Овечкин — в двух голах от повторения клубного рекорда «Вашингтона» 15-летней давности
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Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к повторению клубного рекорда 15-летней давности — наибольшее количество голов, забитых в первых 20 матчах сезона.

Этот рекорд принадлежит самому Александру в истории франшизы «Вашингтона». Наибольшее количество голов в первых 20 встречах сезона россиянин забил в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2009/2010 — 18.

Сейчас на счету Овечкина 16 заброшенных шайб и 19 матчей. В случае, если он сможет забить два гола во встрече с «Детройт Ред Уингз» 30 декабря, то сможет повторить своё же достижение. Три гола позволят Александру побить свой же рекорд 15-летней давности.

Отметим, что в этом достижении учитываются 20 матчей сезона с участием игрока, а не общее количество игр клуба.

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