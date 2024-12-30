Александр Овечкин сыграет с «Детройтом» в первом звене вместе с Протасом и Строумом

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на лёд в первом звене в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который пройдёт этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми четырьмя звеньями нападающих «Вашингтона» в предстоящей встрече.

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Алексей Протас

Звено 2: Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Эндрю Манджапане — Ларс Эллер — Якуб Врана

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Тейлор Рэддиш

Напомним, в прошлом матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) 39-летний Овечкин вернулся в состав «столичных» после того, как пропустил больше месяца из-за перелома ноги, и отметился в этой встрече заброшенной шайбой, которая стала 869-й в его карьере в регулярках НХЛ. Он отстаёт на 25 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).