Сборная Финляндии обыграла США в матче МЧМ-2025 по хоккею

Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой сборной Финляндии в овертайме со счётом 4:3.

За сборную Финляндии заброшенными шайбами отметились Артту Аласиуруа, Ессе Киискинен, Юлиус Миеттинен и Туомас Уронен.

В составе сборной США забивали Кэри Тэрранс, Коул Хатсон и Броди Цимер.

Сборная США потерпела первое поражение на турнире. Финляндия, в свою очередь, одержала две победы в трёх матчах.

В заключительном матче группового этапа сборная США встретится с Канадой, а Финляндия сыграет с Латвией. Игры пройдут 1 января и 31 декабря соответственно.