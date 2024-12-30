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США — Финляндия, результат матча 29 декабря 2024, счет 3:4, МЧМ по хоккею 2025

Сборная Финляндии обыграла США в матче МЧМ-2025 по хоккею
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Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой сборной Финляндии в овертайме со счётом 4:3.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 22:30 МСК
США U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
0:1 Аласиуруа (Саарелайнен) – 09:50 (4x5)     1:1 Тэрранс (Свобода, Уиллис) – 14:20 (5x5)     2:1 Хатсон (Хенслер) – 21:45 (5x5)     2:2 Киискинен (Пиениниеми, Хелениус) – 24:09 (5x4)     2:3 Миеттинен (Халттунен, Кумпулайнен) – 29:19 (5x5)     3:3 Цимер (Стига, Мур) – 43:26     3:4 Уронен – 61:46 (3x3)    

За сборную Финляндии заброшенными шайбами отметились Артту Аласиуруа, Ессе Киискинен, Юлиус Миеттинен и Туомас Уронен.

В составе сборной США забивали Кэри Тэрранс, Коул Хатсон и Броди Цимер.

Сборная США потерпела первое поражение на турнире. Финляндия, в свою очередь, одержала две победы в трёх матчах.

В заключительном матче группового этапа сборная США встретится с Канадой, а Финляндия сыграет с Латвией. Игры пройдут 1 января и 31 декабря соответственно.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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