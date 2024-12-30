Александр Овечкин забил 870-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. За «Вашингтон» единственный на данный момент гол забил российский нападающий Александр Овечкин.
Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 20 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 17 голов и 10 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1446 матчей, в которых он забил 870 голов и сделал 707 результативных передач.
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
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