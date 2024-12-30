Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 шайб

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. За «Вашингтон» гол забил российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 24 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 20 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

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