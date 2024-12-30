Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 шайб
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В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2-й период
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19 2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp) 2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04 3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35 4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. За «Вашингтон» гол забил российский нападающий Александр Овечкин.
Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 24 шайб.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 20 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.
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