Передача Торопченко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Баффало»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Пейтон Кребс, Тейдж Томпсон, Джейсон Цукер и Иржи Кулих.

За «Сент-Луис» заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн и Натан Уокер. Российский нападающий Алексей Торопченко отметился результативной передачей. Форвард Павел Бучневич завершил матч без очков.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится «Чикаго Блэкхоукс», а «Баффало» сыграет с «Даллас Старз».