Передача Торопченко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Баффало»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Байрэм, Далин) – 06:52 0:2 Томпсон (Цукер, Куинн) – 13:06 (pp) 1:2 Шенн (Парэйко, Нейборс) – 15:47 2:2 Уокер (Парэйко, Торопченко) – 45:56 2:3 Цукер (Куинн, Томпсон) – 50:30 (pp) 2:4 Кулих (Бенсон, Самуэльссон) – 56:17
В составе победителей забивали Пейтон Кребс, Тейдж Томпсон, Джейсон Цукер и Иржи Кулих.
За «Сент-Луис» заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн и Натан Уокер. Российский нападающий Алексей Торопченко отметился результативной передачей. Форвард Павел Бучневич завершил матч без очков.
В следующем матче «Сент-Луис» встретится «Чикаго Блэкхоукс», а «Баффало» сыграет с «Даллас Старз».
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