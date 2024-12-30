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Сент-Луис – Баффало, результат матча 29 декабря 2024, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Передача Торопченко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Баффало»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Байрэм, Далин) – 06:52     0:2 Томпсон (Цукер, Куинн) – 13:06 (pp)     1:2 Шенн (Парэйко, Нейборс) – 15:47     2:2 Уокер (Парэйко, Торопченко) – 45:56     2:3 Цукер (Куинн, Томпсон) – 50:30 (pp)     2:4 Кулих (Бенсон, Самуэльссон) – 56:17    

В составе победителей забивали Пейтон Кребс, Тейдж Томпсон, Джейсон Цукер и Иржи Кулих.

За «Сент-Луис» заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн и Натан Уокер. Российский нападающий Алексей Торопченко отметился результативной передачей. Форвард Павел Бучневич завершил матч без очков.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится «Чикаго Блэкхоукс», а «Баффало» сыграет с «Даллас Старз».

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