Драйзайтль повторил достижение Гретцки в составе «Эдмонтона»
Поделиться
В эти минуты в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 08:03 (pp) 0:2 Бушар (Арвидссон, Браун) – 11:49 1:2 Готье (ЛаКомбе) – 13:52 1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:10 (pp) 2:3 Хеллесон – 32:19 3:3 Фаббри (Мактавиш, Готье) – 37:33
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:3. В составе гостей дубль в свой актив записал Леон Драйзайтль.
Немецкий нападающий оформил свой девятый подряд сезон с 25 голами, сравнявшись с Уэйном Гретцки по количеству таких сезонов в истории франшизы. Больше подряд сезонов с таким количеством голов было только у Яри Курри (10).
В нынешнем сезоне Драйзатль забил 26 голов и сделал 29 результативных передач.
Материалы по теме
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
Комментарии
- 30 декабря 2024
-
02:17
-
02:03
-
01:40
-
01:34
-
01:16
-
00:41
-
00:10
- 29 декабря 2024
-
23:55
-
23:28
-
22:58
-
22:26
-
21:49
-
21:34
-
21:04
-
20:56
-
20:31
-
20:00
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
18:54
-
18:41
-
18:07
-
17:46
-
17:32
-
16:59
-
16:25
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30