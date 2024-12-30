Драйзайтль повторил достижение Гретцки в составе «Эдмонтона»

В эти минуты в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:3. В составе гостей дубль в свой актив записал Леон Драйзайтль.

Немецкий нападающий оформил свой девятый подряд сезон с 25 голами, сравнявшись с Уэйном Гретцки по количеству таких сезонов в истории франшизы. Больше подряд сезонов с таким количеством голов было только у Яри Курри (10).

В нынешнем сезоне Драйзатль забил 26 голов и сделал 29 результативных передач.

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