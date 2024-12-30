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Драйзайтль повторил достижение Гретцки в составе «Эдмонтона»

Драйзайтль повторил достижение Гретцки в составе «Эдмонтона»
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В эти минуты в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 08:03 (pp)     0:2 Бушар (Арвидссон, Браун) – 11:49     1:2 Готье (ЛаКомбе) – 13:52     1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:10 (pp)     2:3 Хеллесон – 32:19     3:3 Фаббри (Мактавиш, Готье) – 37:33    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:3. В составе гостей дубль в свой актив записал Леон Драйзайтль.

Немецкий нападающий оформил свой девятый подряд сезон с 25 голами, сравнявшись с Уэйном Гретцки по количеству таких сезонов в истории франшизы. Больше подряд сезонов с таким количеством голов было только у Яри Курри (10).

В нынешнем сезоне Драйзатль забил 26 голов и сделал 29 результативных передач.

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