«Эдмонтон» проиграл «Анахайму», Драйзайтль оформил дубль

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «Анахайма» забивали Каттер Готье, Дрю Хеллесон, Робби Фаббри, Райан Строум и Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Нападающий Василий Подколзин завершил матч без очков.
Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
В следующем матче «Анахайм» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Эдмонтон» сыграет с «Ютой». Обе встречи пройдут 1 января.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
- 30 декабря 2024
-
03:39
-
03:38
-
02:58
-
02:52
-
02:33
-
02:17
-
02:03
-
01:40
-
01:34
-
01:16
-
00:41
-
00:10
- 29 декабря 2024
-
23:55
-
23:28
-
22:58
-
22:26
-
21:49
-
21:34
-
21:04
-
20:56
-
20:31
-
20:00
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
18:54
-
18:41
-
18:07
-
17:46
-
17:32
-
16:59
-
16:25
-
16:00
-
15:50
-
15:45