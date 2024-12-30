«Эдмонтон» проиграл «Анахайму», Драйзайтль оформил дубль

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Анахайма» забивали Каттер Готье, Дрю Хеллесон, Робби Фаббри, Райан Строум и Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Нападающий Василий Подколзин завершил матч без очков.

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В следующем матче «Анахайм» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Эдмонтон» сыграет с «Ютой». Обе встречи пройдут 1 января.

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