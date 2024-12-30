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Анахайм – Эдмонтон, результат матча 29 декабря 2024, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Эдмонтон» проиграл «Анахайму», Драйзайтль оформил дубль
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 08:03 (pp)     0:2 Бушар (Арвидссон, Браун) – 11:49     1:2 Готье (ЛаКомбе) – 13:52     1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:10 (pp)     2:3 Хеллесон – 32:19     3:3 Фаббри (Мактавиш, Готье) – 37:33     4:3 Строум (Терри) – 57:24     5:3 Мактавиш (Фаббри) – 59:08    

В составе «Анахайма» забивали Каттер Готье, Дрю Хеллесон, Робби Фаббри, Райан Строум и Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Нападающий Василий Подколзин завершил матч без очков.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В следующем матче «Анахайм» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Эдмонтон» сыграет с «Ютой». Обе встречи пройдут 1 января.

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