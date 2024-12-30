Никита Кучеров отметился голом в третьем матче подряд

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт 3:2 в пользу гостей.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в концовке второго периода и сократил отставание своей команды в счёте. Ему ассистировал канадский защитник Даррен Рэддиш. Таким образом, Кучеров поражает ворота соперников на протяжении трёх матчей подряд.
Всего в нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 32 матчах, в которых набрал 54 (17+37) очка. Кучеров является лучшим бомбардиром сезона среди россиян на сегодняшний день.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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