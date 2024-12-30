Никита Кучеров отметился голом в третьем матче подряд

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в концовке второго периода и сократил отставание своей команды в счёте. Ему ассистировал канадский защитник Даррен Рэддиш. Таким образом, Кучеров поражает ворота соперников на протяжении трёх матчей подряд.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 32 матчах, в которых набрал 54 (17+37) очка. Кучеров является лучшим бомбардиром сезона среди россиян на сегодняшний день.

Материалы по теме Никита Кучеров вышел на второе место по результативным передачам в истории «Тампы»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: