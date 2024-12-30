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Никита Кучеров отметился голом в третьем матче подряд

Никита Кучеров отметился голом в третьем матче подряд
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт 3:2 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Мэтисон, Лайне) – 12:07     1:1 Хагель – 20:37     1:2 Дворак (Гуле, Каррье) – 32:34     1:3 Эванс (Армиа) – 38:28     2:3 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 38:54     2:4 Армиа (Хейнеман) – 52:32     2:5 Галлахер – 58:07    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в концовке второго периода и сократил отставание своей команды в счёте. Ему ассистировал канадский защитник Даррен Рэддиш. Таким образом, Кучеров поражает ворота соперников на протяжении трёх матчей подряд.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 32 матчах, в которых набрал 54 (17+37) очка. Кучеров является лучшим бомбардиром сезона среди россиян на сегодняшний день.

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