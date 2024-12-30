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Сидни Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга»

Сидни Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга»
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
2 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Бантинг, Грызлик) – 03:54     2:0 Бантинг – 21:36 (pp)    

Нападающий хозяев Сидни Кросби отметился результативной передачей. Теперь в его активе 1034 ассиста за «Питтсбург». Таким образом, форвард стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга», побив рекорд Марио Лемье (1033).

Всего в нынешнем сезоне Сидни Кросби сыграл в 38 матчах, в которых набрал 40 (10+30) очков.

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