Сборная Чехии обыграла Словакию в матче МЧМ-2025
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Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Словакии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и закончилась победой чешской национальной команды со счётом 4:2.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 2
Словакия U20
1:0 Градец (Машталиржски) – 11:12 (4x5) 2:0 Шимек (Ехо, Жидлицки) – 15:10 (5x5) 2:1 Цисар (Кралович, Хован) – 30:48 (5x5) 3:1 Шале (Машталиржски, Иржичек) – 37:21 (4x4) 4:1 Шале (Голинка, Галвас) – 48:48 (5x4) 4:2 Дворски (Штрбак, Войцех) – 54:52 (6x5)
В составе победителей голами отметились Войтех Градец, Павел Шимек и Эдуард Шале (дубль). За сборную Словакии отличился Петер Цисар и Далибор Дворски.
Сборная Чехии занимает первое место в группе В, в активе команды девять очков по итогам трёх матчей. Словакия располагается на третьей строчке турнирной таблицы, команда набрала три очка в трёх играх.
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