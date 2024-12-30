Сборная Чехии обыграла Словакию в матче МЧМ-2025

Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Словакии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и закончилась победой чешской национальной команды со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Войтех Градец, Павел Шимек и Эдуард Шале (дубль). За сборную Словакии отличился Петер Цисар и Далибор Дворски.

Сборная Чехии занимает первое место в группе В, в активе команды девять очков по итогам трёх матчей. Словакия располагается на третьей строчке турнирной таблицы, команда набрала три очка в трёх играх.

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