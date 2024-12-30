Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения в матче с «Монреалем»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». Гости одержали победу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Мэтисон, Лайне) – 12:07 1:1 Хагель – 20:37 1:2 Дворак (Гуле, Каррье) – 32:34 1:3 Эванс (Армиа) – 38:28 2:3 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 38:54 2:4 Армиа (Хейнеман) – 52:32 2:5 Галлахер (Андерсон, Каррье) – 58:08
В составе победителей голами отметились Алекс Ньюхук, Кристиан Дворак, Джейк Эванс, Йоэль Армиа и Брендан Галлахер. За «Тампу» отличились Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров.
Отметим, что теперь на счету Кучерова 54 (17+37) очка в 32 матчах нынешнего сезона.
В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Вегасом», а «Тампа» встретится с «Сан-Хосе».
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