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Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения в матче с «Монреалем»

Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения в матче с «Монреалем»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». Гости одержали победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Мэтисон, Лайне) – 12:07     1:1 Хагель – 20:37     1:2 Дворак (Гуле, Каррье) – 32:34     1:3 Эванс (Армиа) – 38:28     2:3 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 38:54     2:4 Армиа (Хейнеман) – 52:32     2:5 Галлахер (Андерсон, Каррье) – 58:08    

В составе победителей голами отметились Алекс Ньюхук, Кристиан Дворак, Джейк Эванс, Йоэль Армиа и Брендан Галлахер. За «Тампу» отличились Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров.

Отметим, что теперь на счету Кучерова 54 (17+37) очка в 32 матчах нынешнего сезона.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Вегасом», а «Тампа» встретится с «Сан-Хосе».

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