Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения в матче с «Монреалем»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». Гости одержали победу со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Алекс Ньюхук, Кристиан Дворак, Джейк Эванс, Йоэль Армиа и Брендан Галлахер. За «Тампу» отличились Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров.

Отметим, что теперь на счету Кучерова 54 (17+37) очка в 32 матчах нынешнего сезона.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Вегасом», а «Тампа» встретится с «Сан-Хосе».

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