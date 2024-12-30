Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Детройта» забивали Алекс Дебринкэт (дважды), Патрик Кейн и Лукас Рэймонд.

За «Вашингтон» забивали российский нападающий Александр Овечкин и Ник Дауд.

«Детройт» прервал серию поражений из четырёх матчей. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча

В следующем матче «Детройт» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз».

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