Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19 2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp) 2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04 3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35 4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18 4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27
В составе «Детройта» забивали Алекс Дебринкэт (дважды), Патрик Кейн и Лукас Рэймонд.
За «Вашингтон» забивали российский нападающий Александр Овечкин и Ник Дауд.
«Детройт» прервал серию поражений из четырёх матчей. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча
В следующем матче «Детройт» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз».
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