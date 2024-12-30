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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 24 шайбы до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 24 шайбы до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Для Овечкина этот гол стал 870-м за карьеру в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19     2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp)     2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04     3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35     4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18     4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27    

Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 24 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 20 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Встреча состоится 31 декабря.

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