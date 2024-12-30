Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 24 шайбы до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Для Овечкина этот гол стал 870-м за карьеру в лиге.

Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 24 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 20 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Встреча состоится 31 декабря.

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