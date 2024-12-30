«Питтсбург» с Малкиным обыграл «Айлендерс», у Романова передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» забивали Энтони Бовиллье, Майкл Бантинг и Филип Томасино. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

За «Айлендерс» дубль оформил Андерс Ли. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей. Нападающий Максим Цыплаков завершил матч без очков.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Айлендерс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

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