«Питтсбург» с Малкиным обыграл «Айлендерс», у Романова передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Бантинг, Грызлик) – 03:54 2:0 Бантинг – 21:36 (pp) 3:0 Томасино (Гласс, О'Коннор) – 46:57 (pp) 3:1 Ли (Романов) – 52:59 3:2 Ли (Хорват, Пулок) – 56:10
В составе «Питтсбурга» забивали Энтони Бовиллье, Майкл Бантинг и Филип Томасино. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
За «Айлендерс» дубль оформил Андерс Ли. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей. Нападающий Максим Цыплаков завершил матч без очков.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Айлендерс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
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