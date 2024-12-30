Александр Овечкин побил рекорд 18-летней давности в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».
Овечкин забросил 17 шайб в своих первых 20 матчах сезона в возрасте 39 лет и побил рекорд 18-летней давности Брэндана Шэнахана по голам в возрасте 36+ лет в первых 20 играх регулярного чемпионата. Шэнахан в сезоне 2006/2007 забил 15 голов в первых 20 играх регулярки за «Детройт» в возрасте 37 лет, сообщает StatsCentre в социальной сети X.
Всего за карьеру в НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 1446 матчей, в которых он забил 870 голов и сделал 707 результативных передач.
В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Встреча состоится 31 декабря.
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
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