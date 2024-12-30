Макдэвид, Маккиннон и Драйзайтль повторили редкое достижение звёзд НХЛ 28-летней давности

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Благодаря оформленному дублю немецкий форвард «Ойлерз» стал третьим игроком НХЛ, который в 2024 году сумел набрать 150 очков во всех матчах североамериканской лиги, включая встречи плей-офф. Ранее 150+ очков в этом календарном году выбили его одноклубник Коннор Макдэвид и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Последний раз как минимум трём игрокам удавалось набрать 150+ очков за год 28 лет назад. В 1996 году подобным достижением отметились Марио Лемье, Джо Сакик и Яромир Ягр. Пятью годами же ранее отметку в 150+ очков покорили сразу четыре игрока лиги — Лемье, Уэйн Гретцки, Бретт Халл и Адам Оутс.

Больше в истории североамериканской лиги не было зафиксировано ни одного случая, когда как минимум трём игрокам удавалось набрать 150+ очков за год.