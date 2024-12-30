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Макдэвид, Маккиннон и Драйзайтль повторили редкое достижение звёзд НХЛ 28-летней давности

Макдэвид, Маккиннон и Драйзайтль повторили редкое достижение звёзд НХЛ 28-летней давности
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 08:03 (pp)     0:2 Бушар (Арвидссон, Браун) – 11:49     1:2 Готье (ЛаКомбе) – 13:52     1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:10 (pp)     2:3 Хеллесон – 32:19     3:3 Фаббри (Мактавиш, Готье) – 37:33     4:3 Строум (Терри) – 57:24     5:3 Мактавиш (Фаббри) – 59:08    

За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Благодаря оформленному дублю немецкий форвард «Ойлерз» стал третьим игроком НХЛ, который в 2024 году сумел набрать 150 очков во всех матчах североамериканской лиги, включая встречи плей-офф. Ранее 150+ очков в этом календарном году выбили его одноклубник Коннор Макдэвид и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Последний раз как минимум трём игрокам удавалось набрать 150+ очков за год 28 лет назад. В 1996 году подобным достижением отметились Марио Лемье, Джо Сакик и Яромир Ягр. Пятью годами же ранее отметку в 150+ очков покорили сразу четыре игрока лиги — Лемье, Уэйн Гретцки, Бретт Халл и Адам Оутс.

Больше в истории североамериканской лиги не было зафиксировано ни одного случая, когда как минимум трём игрокам удавалось набрать 150+ очков за год.

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