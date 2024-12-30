Патрик Кейн стал вторым игроком, набравшим 1300 очков в НХЛ, среди тех, кто родился в США

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Детройта» забивали Алекс Дебринкэт (дважды), Патрик Кейн и Лукас Рэймонд. В матче с «Вашингтоном» 36-летний Кейн достиг отметки в 1300 очков за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард стал всего вторым игроком в истории североамериканской лиги, набравшим 1300 очков в НХЛ, среди тех, кто родился в США.

Ранее до этой отметки добрался Майк Модано, который завершил карьеру в НХЛ с показателем в 1374 очка.